Узбекистан и Финляндия обсудили реализацию новых проектов в сфере строительства

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан состоялась встреча заместителя министра Акрама Алиева с послом Финляндии в Центральной Азии Илккой Ряйсяненом, передает Trend.

Согласно информации, во встрече также приняли участие представители крупных финских компаний, таких как Peikko Group, Elematic, AINS Group, Kone и East Office.

Сообщается, что в ходе беседы в конструктивной обстановке были рассмотрены возможности реализации новых перспективных проектов. Узбекская сторона представила ключевые преимущества благоприятного делового климата в стране, а также поделилась информацией о новых инвестиционных инициативах в таких отраслях, как жилищное строительство и производство электротехнической продукции.

Финские компании проявили высокий интерес к проектам и выразили готовность приступить к предпроектным работам, чтобы как можно быстрее перейти к их практической реализации. Некоторые из проектов будут осуществляться в формате государственно-частного партнерства с использованием финских технологий и опыта.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение углублять сотрудничество по всем обсужденным направлениям и согласовали план мероприятий на 2025 год.