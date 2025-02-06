Назван объем импорта Узбекистаном электромобилей в прошлом году

ТАШКЕНТ /Trend/ - В 2024 году в Узбекистан было импортировано 24 095 электромобилей на общую сумму $224,8 млн, говорится в сообщении Агентства статистики страны, передает Trend.

Крупнейшим поставщиком стала Китайская Народная Республика, на долю которой пришлось 23 982 автомобиля.

Объемы импорта из других стран значительно ниже. В частности, из Казахстана было ввезено 51 электромобиль, из Гонконга – 17.

Также в Узбекистан поступило 15 электромобилей из Германии, 13 – из Объединенных Арабских Эмиратов, а 10 – из США.