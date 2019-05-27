Поезд Тегеран-Анкара скоро возобновит работу

БАКУ /Trend/ - Поезд Тегеран-Анкара вновь возобновит работу.

Об этом сказал IRNA заместитель министра дорог и городского развития Ирана и исполнительный директор компании "Иранские железные дороги" Саид Расули, сообщает Trend.

По его словам, были проведены обсуждения в целях возобновления функционирования маршрута Тегеран-Тебриз-Ван-Анкара и в скором времени его работа будет возобновлена.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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