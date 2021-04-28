Производство нефтехимической продукции в Иране, в первый месяц текущего года увеличилось на 7%

Производство нефтехимической продукции в Иране, в первый месяц текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 20 апреля), увеличилось на семь процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил представитель Национальной нефтехимической компании (NPC), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По словам начальника производственного контроля NPC Джалала Мирхашеми, нефтехимические комплексы страны за указанный месяц произвели 5,5 млн. тонн продукции, сообщает Tehran Times.

Упомянув девиз текущего года «Производство: поддержка и устранение препятствий», Мирхашеми отметил, что иранская нефтехимическая промышленность готова достичь целей роста производства в текущем году.

«Были созданы все условия и инфраструктура для достижения скачка производства в нефтехимической отрасли Ирана в текущем году; с помощью мер, принятых в этом году, простаивающие производственные мощности некоторых существующих комплексов также будут восстановлены», - сказал он.

Он указал на полное соблюдение протоколов здоровья и инструкций по безопасности на нефтехимических комплексах, отметив, что нефтехимические предприятия всегда соблюдали требования безопасности, а также помогали производить сырье, необходимое для сектора здравоохранения.

Нефтехимическая промышленность играет решающую роль в не нефтяной экономике Ирана, поскольку экспорт нефтехимической продукции является вторым по величине источником доходов для страны после сырой нефти. Нефтехимический экспорт уже составляет почти 33 процента не нефтяного экспорта страны.

По словам министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, страна в настоящее время производит около 70 миллионов тонн нефтехимической продукции в год, и к концу второго скачка развития отрасли ее производственные мощности в нефтехимии, по прогнозам, достигнут 100 миллионов тонн в год.

Министр указал на диверсификацию продукции, более широкое использование жидкого сырья и подготовку земли, как на некоторые из важных факторов, которые необходимо учитывать для будущего развития нефтехимической промышленности, и сказал: «В этой отрасли большая работа была сделана для создания знаний, внедрения технологий и сотрудничества с университетами».

Ожидается, что производственные мощности нефтехимической промышленности Ирана будут увеличены со 100 миллионов тонн до 133 миллионов тонн в конце третьего скачка.