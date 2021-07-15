Иран запросил отсрочку для переговоров в Вене до инаугурации нового президента - Госдеп США

Соединенные Штаты были готовы возобновить переговоры по иранской ядерной программе в Вене, однако Тегеран запросил отсрочку на период до вступления в должность нового президента страны, которое должно произойти в августе. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы были готовы продолжить переговоры, но иранцы запросили больше времени, чтобы разобраться с процессом вступления в должность нового президента", - сказала она. "Когда Иран завершит этот процесс, мы готовы планировать возвращение в Вену, чтобы продолжить переговоры", - пояснила сотрудница американского внешнеполитического ведомства.

"Мы остаемся заинтересованы в том, чтобы искать пути возврата к соблюдению СВПД, однако <...> это предложение не будет оставаться в силе бесконечно", - добавила она.