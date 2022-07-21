Торговля Ирана с ЕС выросла более чем до 2 млрд. евро

Иран экспортировал товаров на сумму 464,64 млн. евро в государства-члены ЕС в течение первых пяти месяцев 2022 года, что свидетельствует о росте на 39,44% в годовом исчислении, в то время как его импорт из ЕС вырос на 6,49% в годовом исчислении до 1,61 млрд. евро, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Товарооборот 27 государств-членов Европейского союза с Ираном за первые пять месяцев 2022 года (январь-май) составил 2,08 млрд. евро, что на 12,44% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Данные, опубликованные базой данных Евростата, показывают, что Германия была главным торговым партнером Ирана в ЕС в течение этого периода, поскольку две страны обменялись товарами на сумму 779,71 млн. евро, что на 6,46% больше, чем за соответствующий период годом ранее.

Далее последовала Италия с товарооборотом с Ираном на сумму 266,16 млн. евро. Сравнение объема торговли в годовом исчислении показывает рост на 5,48%.