Импорт риса в Иране достиг 1,3 млн. тонн

По словам главы Ассоциации импортеров риса, за первые восемь месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 ноября) в Иран было импортировано около 1,3 млн. тонн риса, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«Нам все еще нужно импортировать еще 300 000 тонн, чтобы обеспечить адекватное снабжение рынка основным зерном в преддверии новогодних праздников [в марте]», - сказал Карим Ахаван-Акбари, также цитируемый IRIB News.

По словам секретаря Иранской ассоциации риса, за последний иранский год (март 2021-март 2022) было импортировано в общей сложности 1,75 млн. тонн риса, что стало рекордом за 10 лет.