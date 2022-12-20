Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Импорт риса в Иране достиг 1,3 млн. тонн

Иран Материалы 20 декабря 2022 21:09 (UTC +04:00)
Импорт риса в Иране достиг 1,3 млн. тонн

Читайте Trend в

По словам главы Ассоциации импортеров риса, за первые восемь месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 ноября) в Иран было импортировано около 1,3 млн. тонн риса, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«Нам все еще нужно импортировать еще 300 000 тонн, чтобы обеспечить адекватное снабжение рынка основным зерном в преддверии новогодних праздников [в марте]», - сказал Карим Ахаван-Акбари, также цитируемый IRIB News.

По словам секретаря Иранской ассоциации риса, за последний иранский год (март 2021-март 2022) было импортировано в общей сложности 1,75 млн. тонн риса, что стало рекордом за 10 лет.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости