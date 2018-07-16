США могут сделать исключения по санкциям за покупку нефти у Ирана

16 июля 2018 17:06 (UTC+04:00)

Вашингтон в некоторых случаях может сделать исключения для стран, которые не успеют отказаться от иранской нефти до вступления в силу американских санкций, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает РИА Новости.

Ранее он заявлял, что США готовы вводить санкции против любой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана. Согласно заявлениям американских властей, санкции в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября.

"Мы хотим сократить импорт нефти (из Ирана другими странами) до нуля, но в некоторых случаях, когда люди не могут это сделать за один день, мы рассмотрим исключения", — приводит слова Мнучина агентство Рейтер.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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