Иран и Уганда подписали меморандум о сотрудничесвте в области сельского хозяйства

С целью создания благоприятных условий для деятельности иранских предприятий, основанных на знаниях, на африканском континенте был подписан меморандум о сотрудничестве между Ираном и Угандой, сообщает в понедельник ИРНА.

Меморандум о взаимопонимании был подписан между департаментом развития биотехнологий в лице секретаря департамента биотехнологий, научного заместителя Мустафы Ганеи и холдингом "Иран-Уганда" в лице Мохаммада Али Мусави.



Согласно меморандуму, департамент развития биотехнологий в качестве передового учреждения по биотехнологиям в Иране поддерживает африканские биотехнологические компании в области сельскохозяйственных технологий с целью создания необходимых условий постоянного присутствия в Африке иранских компаний, базирующихся на знаниях. Средствами реализации этого проекта служат создание демонстрационных ферм и необходимых помещений, ускорение мер для экспорта иранских компаний, базирующихся на знаниях, в области сельскохозяйственных биотехнологий в Уганду, продвижение сельскохозяйственных биотехнологий в Уганде путём внедрения способа этих технологий, обеспечение передачи технических знаний между Ираном и Угандой в этой области и проведение подробных сельскохозяйственных исследований в Африке, особенно в Уганде, с целью расширения сотрудничества между Ираном и Угандой в области современного сельского хозяйства.



Срок действия настоящего меморандума составляет 3 года и по предварительному объявлению одной из сторон может быть расторгнут и взаимно продлеваться по их соглашению.

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