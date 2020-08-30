Иран - мировой лидер по производству губчатого железа

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, Иран, который сейчас занимает 10-е место по производству стали, назван крупнейшим производителем губчатого железа за первые пять месяцев 2020 года.

В этом году производство губчатого железа достигнет 33 миллионов тонн, что создаст благоприятные условия для производства не менее 30 миллионов тонн стали.

Обзор производства губчатого железа в 2018 году, основанный на данных Иранской ассоциации производителей стали, показывает цифру в 26 миллионов 359 тысяч тонн, которая увеличилась на 6% в 2019 году до 27 миллионов 907 тысяч тонн.

Между тем, за первые четыре месяца прошлого года производство губчатого железа достигло 405 000 тонн.