Иран - мировой лидер по производству губчатого железа
По данным Всемирной ассоциации производителей стали, Иран, который сейчас занимает 10-е место по производству стали, назван крупнейшим производителем губчатого железа за первые пять месяцев 2020 года.
В этом году производство губчатого железа достигнет 33 миллионов тонн, что создаст благоприятные условия для производства не менее 30 миллионов тонн стали.
Обзор производства губчатого железа в 2018 году, основанный на данных Иранской ассоциации производителей стали, показывает цифру в 26 миллионов 359 тысяч тонн, которая увеличилась на 6% в 2019 году до 27 миллионов 907 тысяч тонн.
Между тем, за первые четыре месяца прошлого года производство губчатого железа достигло 405 000 тонн.
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