Иран и Казахстан строят совместный коммерческий док

Глава совет директоров специальной экономической зоны (СЭЗ) «Серахс» Мохаммадреза Барахманд сообщил о строительстве совместного коммерческого дока в ближайшее время, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он отметил, что Иран и Казахстан планируют открыть первый совместный торгово-логистический центр в СЭЗ «Серахс», чтобы предоставлять услуги по погрузке и разгрузке хозяйствующим субъектам и владельцам товаров и быть инструментом для развития торговли и целевого рынка.

По его словам, эта программа больше основана на железнодорожных перевозках и цепочке поставок, развитии рынка, диверсификации продукции и целевых рынках, которые во всех случаях были реализованы в соответствии с географическим положением СЭЗ «Серахс».

«Стратегическое положение специальной экономической зоны «Серахс» как ворот в Содружество Независимых Государств (СНГ) может быть важным и эффективным для продвижения показателей транзита и увеличения экспорта в эти регионы, особенно в Казахстан», пояснил он.

Указав на важность рынка Казахстана в Центральной Азии, Иран стремится развивать свои торговые отношения со страной.

Специальная экономическая зона (СЭЗ) «Серахс» является мостом для подключения стран Центральной Азии к крупным торговым рынкам государств Персидского залива к югу от Ирана, к западу — Европы, к востоку — Афганистана и Пакистана.