Нет причин для прямых переговоров с администрацией США - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Руководство Ирана не видит оснований для начала прямых переговоров с администрацией Президента США Дональда Трампа.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Для этого должна быть причина. На данный момент я не вижу для этого никаких оснований. Однако мы обязательно должны посмотреть, какую политику они будут проводить, станет ли это основой для диалога", - отметил министр

По его словам, разблокировка замороженных активов Ирана может стать первым шагом к восстановлению доверия между Тегераном и Вашингтоном.

«Я не могу сказать, что один или два шага восстановят доверие, потому что наши отношения прошли трудный путь. Я думаю, что Соединенные Штаты лучше, чем кто-либо другой, знают, что нужно сделать, чтобы этого добиться», - добавил Арагчи.

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