Французские эксперты прибыли в Иран для расследования причин авиакатастрофы

Семь французских экспертов прибыли в Тегеран для расследования причин крушения иранского самолета, упавшего в горной местности Ирана в воскресенье, сообщает в среду агентство Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации ИРИ (ОГАИ), передает РИА Новости.

По информации агентства, эксперты прибыли в Тегеран накануне вечером.

Трое из них являются представителями французской комиссии, которая занимается расследованиями инцидентов в гражданской авиации, еще четверо — эксперты из компании ATR.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран – Ясудж, в минувшее воскресенье пропал с радаров примерно через 50 минут после взлета. Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту были 66 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.