В Иране зафиксировано рекордное число летальных исходов от коронавируса

Общество 12 октября 2020 15:41 (UTC+04:00)
В Иране зафиксировано рекордное число летальных исходов от коронавируса

БАКУ /Trend/ - За последние сутки число погибших от коронавируса в Иране составило 272 человека.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 28 816 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 4 206 человек, общее число заразившихся COVID-19 достигло 504 281 человек, состояние 4 533 которых оценивается как тяжелое. На данный момент в стране от коронавируса выздоровели 409 121 человек.

Представитель министерства добавила, что "красной зоной" считаются провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Кохлугия и БуйирхАхмад, Гилан, Бушер, Зенджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Чахар-Махал и Бахтуяри, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан и Йезд.

До настоящего времени в Иране проведено более 4,34 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева.)

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