Воскресный вечер в компании азербайджанских исполнителей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов – любимом месте отдыха бакинцев и гостей столицы Азербайджана – состоялся очередной концерт в рамках проекта Retro Bakı ("Ретро Баку"), организованного Главным управлением культуры и туризма Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Концертные программы, проводимые Центром по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью проходят, в субботу и воскресенье.

На очередном мероприятии вниманию зрителей была представлена концертная программа с участием известных азербайджанских исполнителей и музыкантов.

Своими выступлениями публику порадовали Лейла Рамазанлы, Айдынчик, Илаха Ибадова, Лятафят Магеррамлы, Мирджаббар Мирбабаев, Айнур Алиева, Кюбра Гусейнова, Расим Мустафазаде, Мирфархад Хабиби, Низами Никбин, Орхан Гусейнов, Ниджат Гулузаде, Сакина Ахмедзаде, ансамбль "Играй гармонь", шоу-группа "Nuray". Приятным сюрпризом для слушателей стало выступление эстрадно-фольклорного ансамбля "Cəngi".

В рамках проекта "Ретро Баку" на Площади фонтанов в Баку каждую субботу и воскресенье проходят концерты. Задача проекта, который продлится до 15 сентября, сделать досуг населения полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице, в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был проведен в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Джани Бабаева)