Убийство в сумасшедшем доме: Памяти Лютфи Заде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя прошел общественный показ нового спектакля «Убийство в сумасшедшем доме», поставленного по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюррематта «Физики». Спектакль посвящен памяти всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик – народная артистка Джаннет Селимова, художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, музыкальное оформление – Ирада Мурадова, ассистент режиссера – Севда Гаджишамиева, перевод текста – Дилсуз Мустафаева.

В ролях – заслуженные артисты Лейли Велиева, Гюляр Набиева, Нофель Велиев, Шовги Гусейнов, актеры Мехрибан Гусейнова, Ирада Рашидова, Шабнам Гусейнова, Рашад Сафаров, Анар Сейфуллаев, Рамиг Насиров, Рамиль Мамедов, Айгюн Фатуллаева, Мушфиг Алиев, Керем Хадызаде, Гюшвер Шарифова, Мирза Ага Мирзоев, Ровшан Аббасов, Магеррам Мусаев, Эльгюн Яхъяев и другие.

Премьера спектакля будет представлена с 26 мая.

«Физики» (нем. Die Physiker) — пьеса в двух действиях швейцарского прозаика и драматурга Фридриха Дюрренматта, обозначенная автором как комедия. Пьесу «Физики» Фридрих Дюрренматт написал в 1961 году в Невшателе, где он жил c начала 50-х годов и где круг его общения составляли в основном физики, математики и астрономы.

Действие происходит в течение одного дня на старой вилле частного психиатрического санатория «Вишнёвый сад», основанного доктором медицины, старой девой Матильдой фон Цанд. Все остальные её пациенты («выжившие из ума аристократы, поражённые склерозом политики - за исключением тех, кто всё ещё держит в своих руках бразды правления, - а также больные миллионеры, писатели-шизофреники, магнаты индустрии, страдающие депрессивно-маниакальным психозом, и т. д., короче говоря, душевнобольная элита чуть ли не всей Европы» давно переселены в новые корпуса лечебницы. На старой вилле остались только три пациента, и все трое - физики, «безобидные, симпатичные и милые психопаты, сговорчивые, послушные и непритязательные». Три месяца назад пациент, воображающий себя Ньютоном, задушил медсестру; теперь то же самое сделал пациент, считающий себя Эйнштейном. Начинается расследование…

Лютфи Заде (Лютфели Рагим оглу Алескердазе) родился 4 февраля 1921 года в городе Баку. Начальное образование он получил здесь в школе номер 16, в 10 лет переехал вместе с семьей в Иран и в 1930-х годах продолжил учебу в Тегеране, в 1944 году успешно окончил Тегеранский университет по специальности электрическая инженерия. В 1944-1959 годах Лютфи Заде получил в Массачусетском технологическом институте и Колумбийском университете Соединенных Штатов Америки ученые степени магистра и доктора, в 1959 году пожизненно был избран профессором Университета Беркли в штате Калифорния, а с 1963 года руководил кафедрой электрической инженерии и компьютерных наук этого высшего учебного заведения и возглавлял Инициативу Беркли по теории мягких вычислений.

Основоположник теории нечеткой логики в области искусственного интеллекта, профессор Лютфи Заде является одной из выдающихся личностей, внесших достойный вклад в мировую научную мысль. Ученый, чье имя называется в одном ряду с великими личностями, которые произвели коренные перемены в истории науки, выдвинул фундаментальные теории, считающиеся одними из важных открытий. Эти теории, оказав мощное влияние на новые технологии, обеспечили создание основ дискретных и цифровых систем управления, информации и коммуникации, заложили основу современной науки управления. Ряд исследовательских центров изучает и проектирует системы управления на основе теорий Лютфи Заде.

Выдвинутая ученым в результате последовательных исследований теория нечеткой логики, представляя исключительное значение, оставила глубокий след в развитии различных областей науки на современном этапе и создала новые подходы. Теория, открывающая путь серьезным изменениям в информационных технологиях и успешно используемая в управлении промышленными процессами, нашла широкое применение в гигантских электронных компаниях. В настоящее время некоторые отрасли промышленности основаны именно на теории нечеткой логики. Ведущие мировые компании, использовав теории Лютфи Заде, добились большой экономической выгоды.

Своими содержательными интересными выступлениями на авторитетных международных конференциях Лютфи Заде побуждал ученых к изысканиям в новых направлениях. Он входил в число ученых, на труды которых больше всего ссылались в мировом масштабе. Созданные Лютфи Заде научные школы и лаборатории уже более полувека функционируют в ряде стран мира. В городе Беркли в честь ученого создан Институт Заде по информационным технологиям, связанный с его именем.

Избранный членом академий многих стран, в том числе Национальной академии инженерии США и Российской академии естественных наук, профессор Лютфи Заде был удостоен наград престижных международных обществ, структур и фондов, получил звание почетного доктора престижных университетов десятков стран. За ценный вклад в развитие науки и технологий, а также неоценимые заслуги в налаживании межкультурного диалога Лютфи Заде была присуждена одна из высших наград независимой Азербайджанской Республики – орден «Достлуг». Скончался 6 сентября 2017 года на 97-м году жизни. Похоронен в Баку на первой Аллее почетного захоронения.

(Автор: Вугар Иманов)

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