Как говорят глаза... показали в Баку (ФОТО)

12 июля 2018 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер открылась персональная выставка молодой художницы Илахи Гарибовой "Danışan gözlər" ("О чем говорят глаза…"), сообщает Trend Life.

Экспозиция, которая проходит в рамках "Летнего фестиваля-2018", собрала большое число зрителей, значительная часть которых - представители творческой молодежи.

На открытии экспозиции руководитель НПО Arts Council Azerbaijan художник Дадаш Мамедов поздравил Илаху Гарибову с открытием ее первой персональной выставки, пожелал молодой художнице не останавливаться на достигнутом, продолжать работать, радуя любителей искусства своими художественными произведениями.

Илаха Гарибова выразила признательность организаторам, а также всем, кто пришел поддержать ее в этот важный день.

В экспозиции представлено 16 художественных произведений, большинство из которых посвящено представительницам прекрасного пола. Героини картин Илахи Гарибовой – нежные, изысканные, утонченные… Цветовая гамма работ радует зрителя яркими красками.

Отметим, что Илаха Гарибова - студентка Азербайджанской государственной академии художеств, член общественной организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть"), принимает активное участие в выставках, пленэрах и фестивалях.

Выставка организована при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана, Государственной художественной галереи и НПО Arts Council Azerbaijan.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева)

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