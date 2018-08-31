Фаик Агаев об Иосифе Кобзоне: Для меня он был величиной, его голос и исполнение я люблю

31 августа 2018 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Находящийся в Москве народный артист Азербайджана Фаик Агаев в интервью РИА Новости отметил, что советская романтическая, патриотическая лирика непосредственно связана с именем Кобзона.

"Последний раз мы с Иосифом Давыдовичем встречались на юбилее посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу. Это глыба, человек-эпоха. Это судьба, которая предначертана не каждому. Он прожил и потрясающую творческую карьеру, и замечательную, интересную, наполненную событиями жизнь… Для меня он был величиной, его голос и исполнение я люблю. Его песни, саундтрек к фильму "Семнадцать мгновений весны", его голос - это действительно незабываемо", - сказал Агаев.

Иосиф Давыдович Кобзон (11 сентября 1937, Часов Яр, Сталинская область, Украинская ССР, СССР - 30 августа 2018, Москва, Россия) - советский и российский эстрадный певец, российский политический и общественный деятель, музыкальный педагог.

Герой Труда Российской Федерации (2016). Народный артист СССР (1987). Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского комсомола (1976), премии Правительства РФ (2011). Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации II—VII созывов (1995-2018). Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре (2011-2018). Член партии «Единая Россия» с 2007 года. Обладатель множества международных премий и высоких государственных наград, среди которых государственные награды Азербайджана - ордена "Шохрат" и "Достлуг" и Почетный диплом Президента Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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