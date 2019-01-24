Ниса Гасымова выступит с сольным концертом во Дворце Гейдара Алиева

БАКУ /Trend Life/ - В апреле этого года во Дворце Гейдара Алиева будет проведен сольный концерт народной артистки Азербайджана Нисы Гасымовой, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

В концертной программе будут представлены хиты и любимые композиции из своего репертуара “Sənsən həyatım”, “Gözləyəcəm”, “Eşqimə sönməyə qoymaram”, “Qəşəngdir”, “Sədaqətim var”, “Yalvarıram”, “Qayıtdım”, “Azərbaycan qızıyam” и другие, а также песни народов мира.

Дата концерта и начало реализации билетов будет объявлена в ближайшее время. Телефон для справок (012) 441-21-31.

(Автор: Вугар Иманов)

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