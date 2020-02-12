Нет песни без тебя... Памяти Муслима Магомаева в Москве

БАКУ /Trend Life/ - В Москве в Государственном Кремлевском дворце 14 марта состоится концерт-посвящение легендарному азербайджанскому исполнителю и композитору, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву "Нет песни без тебя", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт учреждения. В программе прозвучат хиты великого исполнителя.

"На протяжении многих десятилетий Муслим Магомаев был и остается кумиром миллионов, а его имя стало своеобразным символом нашего искусства. Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и Арт-проект "ТенорА XXI века" подготовили специальную программу, посвященную памяти легендарного певца и композитора", - отмечено на сайте Кремлевского дворца.

В состав Арт-проекта "ТенорА XXI века" входят солисты престижных московских и европейских оперных театров.

(Автор: Джани Бабаева )