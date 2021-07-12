Florida Keys – азербайджанец стал первым на конкурсе в США

БАКУ /Trend Life/ - Ученик Средней специальной музыкальной школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), участник проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи"), лауреат международных конкурсов Теймур Кязымов занял первое место на прошедшем в США VI международном музыкальном конкурсе Florida Keys, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Конкурс прошел в формате онлайн, и Теймур Кязымов занял первое место в категории "Профессиональный вокал".

Также в рамках конкурса Международная ассоциация Фикрета Амирова удостоила юного вокалиста специальной премии за лучшее исполнение произведения выдающегося композитора и пропаганду азербайджанской музыки за рубежом.

Представленное на конкурсе произведение Фикрета Амирова "Azərbaycan elləri" было исполнено в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева и пианистки, заслуженной артистки Наргиз Алиевой.

В подготовке Теймура Кязымова к конкурсу приняли участие педагог по классу сольного пения школы-студии БМА Офелия Ахундова и концертмейстер БМА Диляра Керимова.

Конкурс Florida Keys проводится с 2018 года в честь азербайджанского композитора Джовдета Гаджиева. Организатором конкурса является дочь выдающихся деятелей культуры Азербайджана, народных артистов, композитора Джовдета Гаджиева и прославленной танцовщицы и хореографа Амины Дильбази Пярвин Мурадова.

Пярвин Мурадова - председатель комитета по образованию и культуре при Азербайджано-американской культурной ассоциации во Флориде.

Проект реализован при поддержке президента ассоциации Тохфы Эминовой, пианиста Кей Лэнга (Китай), члена жюри музыкального фестиваля в Нью-Йорке Вивиан Фанг Лю.

Цель конкурса - выявление молодых талантов, раскрытие их музыкальной индивидуальности, а также пропаганда богатой музыкальной культуры Азербайджана.

Отметим, что руководство школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли выражает благодарность оргкомитету Международного конкурса Florida Keys и Международной ассоциации Фикрета Амирова за плодотворную работу в деле сохранения наследия великих азербайджанских композиторов и выявления новых дарований среди юных музыкантов из разных стран.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)