В Баку состоялась премьера спектакля о мифологических персонажах Новруза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства при поддержке Объединенного клуба художников состоялась премьера кукольного спектакля "Новруз идет! Идет Весна!" по пьесе Анары Ахундовой, сообщает Trend Life.

Спектакль рассказывает о празднике Новруз и имеет познавательно-образовательную составляющую. В нем повествуется о традициях и обрядах Новруза, легендах, связанных с праздником, мифологических персонажах, затрагиваются темы семьи и дружбы, смелости и преодоления страхов. Спектакль сопровождается азербайджанской национальной музыкой, живым пением и танцами и оформлен красочными декорациями в национальном стиле.

В создании спектакля приняли участие фотограф, ABA-терапист, автор программы "0+" Анна Сулейманова, актриса, музыкант, певица и танцор Ильмира Одинаева, мастер по куклам Динара Гусейнова, декоратор и художник Оксана Казымова.

Автор пьесы "Новруз идет! Идет Весна!" Анара Ахундова - эссеист, писатель, поэт, драматург, радиоведущая. Родилась и выросла в Баку. Более 15 лет прожила за рубежом, в разных странах. Автор нескольких сборников рассказов, сказок, притч, стихов и литературных зарисовок; пьес для кукольных театров; литературных проектов. По ее короткому рассказу "Пианино" был снят фильм Advertentie (Нидерланды).