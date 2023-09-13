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Рамиль Гасымов посвятил трогательный видеоклип памяти видного композитора Арифа Меликова (ВИДЕО)

Культура Материалы 13 сентября 2023 16:41 (UTC +04:00)
Рамиль Гасымов посвятил трогательный видеоклип памяти видного композитора Арифа Меликова (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Солист Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист Рамиль Гасымов подготовил трогательный видеоклип к 90-летию выдающегося композитора, лауреата Госпремии и кавалера государственных орденов, народного артиста Азербайджана и СССР Арифа Меликова, сообщат Trend Life.

Видеоматериал подготовлен на композицию "Азербайджан", написанную Арифом Меликовым 50 лет назад на слова народного поэта Самеда Вургуна.

"Я очень счастлив, что сотрудничал с великим композитором Арифом Меликовым. Он постоянно уделял особое внимание моему искусству, творчеству. Я решил сделать видеоклип к 90-летию со дня его рождения. Эту композицию исполнил 13 сентября 2018 года, когда в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова была организована концертная программа с произведениями Арифа Меликова. В концерте принял участие и сам Ариф Меликов, который в конце сказал мне свои сердечные слова. Эти кадры вошли в созданное мною музыкальное видео", - отметил Рамиль Гасымов.

Отметим, что Ариф Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. Выпускник Бакинского музыкального училище им. А. Зейналлы, Азербайджанской государственной консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в классе композиции великого Гара Гараев. Ариф Меликов внес значительный вклад в сокровищницу азербайджанской симфонической и балетной музыки. Действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, народный артист СССР и Азербайджана, лауреат Государственной премии и Премии Гейдара Алиева, кавалер государственных орденов "Гейдар Алиев", "Независимость", "Слава", член Союза композиторов Азербайджана, член Союза кинематографистов Азербайджана, народный депутат СССР. Созданные композитором симфонии, балеты, оперетты, кантаты, вокальные, камерные и инструментальные произведения как неоценимые образцы искусства навсегда заняли место среди ценных жемчужин музыкальной сокровищницы Азербайджана. Его музыка к фильмам и драматическим спектаклям, а также романсы и песни приобрели широкую популярность в исполнении известных мастеров. Произведения Арифа Меликова, в полной мере отражающие в себе человеческие идеалы, и сегодня с большим успехом звучат за пределами нашей страны. Композитор является автором таких балетов, как "Легенда о любви", "Сильнее смерти", "Двое на Земле", "Али-баба и 40 разбойников", "Поэма двух сердец", которые ставились на многих сценах мира. Вот уже более полувека на знаменитых театральных сценах мира ставится балет «Легенда о любви», что является одним из грандиозных достижений нашей музыкальной культуры. Наряду с композиторской деятельностью, Ариф Меликов, как выдающийся педагог, используя свой богатый опыт, на протяжении многих лет вносил исключительный вклад в подготовку молодого поколения музыкантов и профессиональных музыкальных кадров.

Скончался 9 мая 2019 года. Похоронен в первой Аллее почетного захоронения.

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