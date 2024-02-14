Международный центр мугама представляет новый проект "Azərbaycan muğamı"

БАКУ /Trend Life/ - С 15 февраля Международный центр мугама в Баку представит новый проект под названием “Азербайджанский мугам”, сообщает Trend Life.

Первая презентация в рамках проекта начнется с мастер-класса, посвященного исполнительскому искусству на таре. Мероприятие начнется 15 февраля в 15:00 и пройдет с участием известного тариста и педагога Эльхана Музаффарова.

Цель проекта - сохранение и передача будущим поколениям азербайджанской школы классического исполнительского искусства, сохранение традиции "наставник-ученик". В мастер-классах, которые будут регулярно проводиться в течение года, планируется участие видных представителей исполнительского искусства на таре. Участие в мастер-классах бесплатное и в них может принять участие любой желающий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!