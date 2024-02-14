БАКУ /Trend Life/ - Начался прием заявок на VIII Международный кинофестиваль DokuBaku, сообщил Trend Life директор фестиваля, режиссер Имам Гасанов.

Главной темой выпуска этого года является iCOSMOS. В основе фестиваля этого года лежит повествовательное путешествие, в котором рассматриваются последствия решений, как немедленных, так и отсроченных, формирующие судьбы персонажей.

"Это тематическое исследование действует как захватывающая линза, через которую мы ориентируемся в сложной ткани кармы, иллюстрируя, как наши решения сложно сплетают ткань нашей жизни. Продолжая это исследование, наш фестиваль переплетает концепцию "Я" с космическими энергиями, которые окутывают нас. Признавая симбиотическую связь между космосом и личностью, мы повторяем древнюю мудрость "что вверху, то и внизу", подчеркивая взаимосвязь макрокосма (Вселенной) и микрокосма (индивидуалов). Мы приглашаем кинематографистов и зрителей отправиться в интроспективное путешествие, способствуя самосознанию и углубляя понимание глубоких связей, связывающих человечество с необъятностью космоса – высшим Я.

Это повествовательное путешествие органично сочетается с древней философией Майи в индуизме, где внешний мир воспринимается как преходящий и иллюзорный. Снимая слои иллюзий, мы поощряем более глубокое исследование личных истин и осознание, выходящее за пределы поверхности существования. Это внутреннее размышление перекликается с различными духовными практиками, побуждая людей разгадать тайны своей истинной природы", - отметил Имам Гасанов.

Номинации фестиваля:

- Лучший полнометражный документальный фильм

- Лучший короткометражный документальный фильм

- Лучший отечественный документальный фильм

- Лучший документальный фильм для детей (DokuKids)

- Non-Main Конкурс

Ранний срок подачи заявки – 3 марта 2024 года

Промежуточный срок подачи заявки – 4 апреля 2024 года

Последний срок подачи заявки – 5 мая 2024 года.

Фестиваль пройдет с 1 по 6 октября 2024 года на различных площадках города Баку (Азербайджан). Отобранные фильмы будут объявлены 8 августа 2024 года.

Присылайте свои фильмы на https://filmfreeway.com/DBIDFF.

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