Все произведения представлены впервые – концерт в честь юбилея Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый 90-летнему юбилею Союза композиторов Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии вечера доктор искусствоведения, музыковед, доцент Лейла Зохрабова рассказала о славном пути Союза композиторов Азербайджана.

Союз был создан 30 июня 1934 года как отдел Союза композиторов СССР при содействии великого композитора Узеира Гаджибейли. В учредительном собрании участвовали 17 композиторов-учредителей из стран СССР, в том числе три азербайджанских композитора - Афрасияб Бадалбейли, Зюльфюгар Гаджибеков и Ниязи. В различные годы организацию возглавляли видные композиторы - Асан Рефатов (1934-1935), Али Керимов (1935-1936), Узеир Гаджибейли (1936-1948), Саид Рустамов (1949-1953), Гара Гараев (1953 -1982), Тофиг Гулиев (1999-2000), с 2007 года - Фирангиз Ализаде.

Союз композиторов проводит творческие вечера, организует конкурсы для молодых музыкантов в области симфонической, камерной и другой музыки, концерты местных и иностранных композиторов, участвует в реализации проектов в стране и за рубежом и т.д. С 2009 года является одним из организаторов и учредителей Фестиваля мугама, с 2010 года - Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь", Фестиваля "Мир мугама", Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, иных музыкальных событий в стране.

В концертной программе в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист Фуад Ибрагимов) под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова выступил лауреат республиканских и международных конкурсов Сянан Гаджилы (тар).

В программе прозвучали: увертюра "Призыв" Дж.Зульфугарова, симфония №16 "Гейдар" А.Дадашова (посвящённая 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева), концерт для тара с оркестром Д.Дадашова, "Турецкий танец" С.Фараджова, фрагменты из балета "Тадж-Махал" Дж.Аллахверди, "Нахчыванское каприччио" Й.Халилова (посвящённое 100-летию образования Нахчыванской Автономной Республики), "Ашыгсаягы" В.Аллахверди, симфоническая поэма "Сумела" Л.Джафаровой и "Симфонический танец" М.Умудова.

Отметим, что все произведения, прозвучавшие на концерте, исполнялись впервые.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!