Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

По пути моего Мастера - Рамиль Гасымов представит жемчужины оперетты (ВИДЕО)

Культура Материалы 27 ноября 2024 16:32 (UTC +04:00)
По пути моего Мастера - Рамиль Гасымов представит жемчужины оперетты (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре 12 декабря в 19.00 состоится концерт заслуженного артиста, вокалиста Рамиля Гасымова "Ustadımın yolu ilə. Operetta inciləri" (По пути моего Мастера. Жемчужины оперетты), сообщает Trend Life.

В исполнении Рамиля Гасымова, который посвятил вечер своему учителю - видному вокалисту, народному артисту Азербайджана Мобилю Ахмедову, прозвучат арии и песни из оперетт прошлых лет. Выступление пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Фахраддина Атаева. Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на iticket.az.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости