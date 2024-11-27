По пути моего Мастера - Рамиль Гасымов представит жемчужины оперетты (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре 12 декабря в 19.00 состоится концерт заслуженного артиста, вокалиста Рамиля Гасымова "Ustadımın yolu ilə. Operetta inciləri" (По пути моего Мастера. Жемчужины оперетты), сообщает Trend Life.

В исполнении Рамиля Гасымова, который посвятил вечер своему учителю - видному вокалисту, народному артисту Азербайджана Мобилю Ахмедову, прозвучат арии и песни из оперетт прошлых лет. Выступление пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Фахраддина Атаева. Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на iticket.az.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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