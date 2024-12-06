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В Баку откроется выставка "Сказки на полотнах", посвященная 115-летию Саттара Бахлулзаде

Культура Материалы 6 декабря 2024 15:56 (UTC +04:00)
В Баку откроется выставка "Сказки на полотнах", посвященная 115-летию Саттара Бахлулзаде

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале Союза художников Азербайджана 13 декабря в 18.00 состоится заключительное мероприятие конкурса-выставки творчества молодых художников "Сказки на полотнах", посвящённое 115-летию народного художника Азербайджана Саттара Бахлулзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе Научно-методического и квалификационного центра культуры министерства культуры.

Конкурс-выставка организована Научно-методическим и квалификационным центром культуры министерства культуры при поддержке Азербайджанской государственной художественной галереи и Союза художников Азербайджана.

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