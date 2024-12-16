С любовью к маэстро Вагифу Мустафазаде – потрясающий вечер джаза в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "С любовью к Маэстро", посвященный 45-летию со дня смерти основоположника джаз-мугама, всемирно известного пианиста и композитора Вагифа Мустафазаде (1940-1979), сообщает Trend Life.

Вечер был организован Благотворительным фондом имени Вагифа Мустафазаде при поддержке PASHA Private Banking.

На открытии вечера ведущий концертной программы, заслуженный артист Фирдовси Атакишиев отметил большой вклад Вагифа Мустафазаде в развитие и пропаганду музыкальной культуры, вписавшего свое имя в историю мирового джаза.

Директор Дома-музея и председатель Благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева отметила, что Мастер синтезировав джазовую музыку с азербайджанским мугамом, имеющим глубокие корни, создал уникальные произведения, вошедшие в сокровищницу мировых музыкальных жемчужин. Нововведения, сделанные им в музыке, актуальны и сегодня, и многие музыканты используют в своих выступлениях синтез джаза и мугама, созданный Вагифом Мустафазаде.

Вагиф Мустафазаде прожил короткую (всего 39 лет), но яркую и содержательную жизнь. Был лауреатом джазовых фестивалей в Монако, Грузии, Эстонии, Украине, Азербайджане, Узбекистане, музыкальным руководителем грузинского ансамбля "Ореро", основателем "Кавказ" при Грузинской государственной филармонии и вокального квартета "Лейли" и ВИА "Севиль" при Государственном радио Азербайджана, коллектива "Мугам", успешно гастролировал по городам СССР и странам Латинской Америки. Он был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста", завоевав любовь миллионов своей самобытностью, виртуозной техникой, своеобразным гармоническим языком музыки. Композитор написал больше 1300 произведений, среди которых были также симфоническая и камерная музыка, фортепианные пьесы.

В концертной программе известные музыканты представили произведения Вагифа Мустафазаде – народный артист Салман Гамбаров "Мугам", заслуженный артист Шаин Новрасли "Воспоминания", солист Московской государственной академической филармонии Риад Мамедов "В ожидании Азизы" и "Весна", заслуженный артист Исфар Сарабский "Aman ovçu" и произведение, посвященное Вагифу Мустафазаде, а заслуженный артист Эмиль Афрасияб завершил вечер исполнением отрывком из произведений Мастера.

Специальный гость вечера, всемирно известный российский пианист Яков Окунь отметил, что для него большая честь выступить на вечере памяти Вагифа Мустафазаде в Баку, подчеркнув большой вклад музыканта в джазовую культуру и исполнив композиции Giant Steps и Softly as in a morning suprise.

Выступления артистов прошли в сопровождении заслуженного артиста Руслана Гусейнова (контрабас), Эльвина Баширова, Вагифа Алиева (ударные), Эльвина Набиева (бас-гитара).

Потрясающий вечер джаза прошел под овации зрителей.

Фото - Вугар Иманов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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