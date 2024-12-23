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Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)

Культура Материалы 23 декабря 2024 13:58 (UTC +04:00)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Фото: Личный архив Эйюба Гулиева

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Коллектив академического государственного театра оперы и балета Татарстана имени Мусы Джалиля впервые в своей истории отправился на гастроли в Китай. В период с 13 декабря 2024 по 1 января 2025 года балетная труппа и симфонический оркестр театра дадут в городах Китая 15 спектаклей.

Спектакли проходят под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева и главного дирижера Казанского государственного оперного театра им. М. Джалиля Рената Салаватова, сообщил Trend Life музыкант.

В рамках гастролей представлены символы мирового балетного искусства – "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" П.И.Чайковского. Показы проходят в театрах и культурных центрах городов с многомиллионным населением, таких как Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Фошань, Юйлинь, Гуйлинь, Лючжоу, Чжухай, Бэйхай. Главные партии в балетах исполняют ведущие солисты труппы – Кристина Андреева-Захарова, Аманда Гомес, Вагнер Карвальо, Олег Ивенко, Антон Полодюк и другие.

В поездку отправились 110 человек – это солисты и артисты балета, музыканты оркестра, административный персонал. Первый спектакль – "Лебединое озеро" – состоялся в Shanghai Oriental Art Center в Шанхае под управлением дирижера Эйюба Гулиева.

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Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
Российский коллектив под управлением азербайджанского дирижера впервые покоряет Китай (ФОТО)
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