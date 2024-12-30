В Баку состоялась премьера фильма "После сорока…" о закулисной жизни актрис (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" 24 декабря состоялась презентация короткометражного художественного фильма "Qırxdan sonra…" (После сорока), посвященного жизни и меняющимся мыслям женщины после 40 лет, сообщает Trend Life. Фильм представлен при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Один из авторов сценария фильма Севда Султанова отметила, что картина на примере не только актрис, но и женщин в целом, раскрывает их мысли и моральную борьбу после определенного возраста. Саида Хагвердиева, автор сценария и постановки фильма, подчеркнула, что после 40 лет женщины, особенно творческие личности, стремятся к самовыражению и скорейшему достижению поставленных целей. Героини фильма – актрисы Зюмруд Гасымова и Гюльчохра Абдуллаева поблагодарили творческий состав за реализацию интересного проекта, поделились пережитыми жизненными ситуациями, с которыми порой сталкиваются женщины, в том числе актрисы.

Режиссер-постановщик фильма Шахмар Сафароглу представил свой взгляд на судьбу актрисы и женщины на фоне потрясений двух героинь. Основная цель фильма - отобразить невидимые аспекты искусства в различных состояниях души главных героинь. Таким образом, через историю актрис зритель видит жизнь женщин-творческих личностей, получает возможность увидеть трудности, с которыми они сталкиваются, их неудачи и душевные страдания, борьбу за идеалы. Насыщенный трагикомическими событиями фильм выводит на большой экран закулисную жизнь актрис.

Режиссер монтажа фильма производства RS Production - Али Хили, продюсер - Кямаля Нахметова, второй оператор - Сахиб Микаилов, звукорежиссер - Мехман Надиров, звукооператор - Аслан Алибеков.

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