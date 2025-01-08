В Баку прошли церемония награждения и гала-вечер VII Международного конкурса "World Harmony" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялась торжественная церемония закрытия VII Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора "World Harmony", сообщает Trend Life.

Председателем жюри конкурса является народный артист CCCР и Азербайджана, ректор БМА Фархад Бадалбейли, сопредседателем - заслуженный учитель, проректор по учебной работе БМА Нармина Гулиева. Членами международного жюри являются известные деятели культуры, музыканты - основатель проекта "World Harmony" Цицино Бичикашвили (Грузия), Рустам Шайхутдинов (Россия), Дейвидас Стапонкус (Литва), Ала Бендорайтиене (Литва), Бильгутай Озтюрк (Турция) и профессорско-преподавательский состав БМА.

Выступившие отметили важность реализации проекта, направленного на пропаганду классической музыки и популяризацию фольклора, выявление и поддержку особо одаренных детей, повышение исполнительского мастерства творческих коллективов.

Конкурс был проведен по восьми номинациям. Помимо традиционных номинаций в этом конкурсе, были добавлены номинации по фортепиано, струнным и духовым инструментам, классу концертмейстера, классу хорового дирижирования, общему фортепиано, камерному ансамблю.

В гала-концерте выступили победители конкурса, затем прошла церемония награждения, среди награжденных были Айдан Гулиева (Азербайджан, вокал), хор БМА "Sabah" (художественный руководитель Дмитрий Бабаев), Фарид Гаджиев (Азербайджан, духовые инструменты), Бачи Микеладзе (Грузия, фортепиано), Павел Колбасов (Россия, фортепиано), Хадиджа Гасымова (Азербайджан, струнные инструменты), Динара Таушева (Казахстан, вокал) и другие.

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