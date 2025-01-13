Январский Баку в классической музыке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова Государственный симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист Фуад Ибрагимов) представил классические произведения.

Прозвучали увертюра к опере Моцарта "Свадьба Фигаро", симфония № 1 Гайдна и симфония №3 "Героическая" Бетховена.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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