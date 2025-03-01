В Азербайджане стартует первый Республиканский музыкальный фестиваль имени Фикрета Амирова

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане с 4 по 9 марта впервые пройдет I Республиканский музыкальный фестиваль имени выдающегося композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова, организованный Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В рамках фестиваля будут проведены различные мероприятия и концертные программы:

4 марта

Союз композиторов Азербайджана, 12.00 – Научный семинар, посвященный жизни и творчеству Фикрета Амирова,

Гянджинская государственная филармония, 19.00 – Концерт Ансамбля народных инструментов Гянджинской государственной филармонии,

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, 19.00 – Концерт Гёйгёльского государственного ансамбля песни и танца и Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова,

5 марта

Оперная студия при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, 19.00 – Опера Фикрета Амирова "Севиль",

6 марта

Национальный музей искусств Азербайджана, 13.00 – Презентация фильма и книги "Бьющееся сердце Гянджи",

Национальный музей искусств Азербайджана, 15.00 – "Душа музыки" с участием Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева,

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, 19.00 – Концерт Государственного оркестра народных инструментов,

7 марта

Дворец Гейдара Алиева, 19.00 – Балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь",

8 марта

Международный центр мугама, 19.00 – Концерт "Песни любви",

Гянджинская государственная филармония, 19.00 – Вечер камерной музыки,

9 марта

Гянджинская государственная филармония, 19.00 – Торжественная церемония в честь 90-летия Гянджинской государственной филармонии.

Билеты можно приобрести в кассах Баку и Гянджи, а также онлайн на сайте https://iticket.az/

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