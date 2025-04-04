В Баку состоится концерт, посвященный 80-летию композитора Леонида Вайнштейна

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 20 апреля в 19:00 состоится концерт, посвящённый 80-летию композитора Леонида Вайнштейна (20 апреля 1945, Баку - 20 июня 1994, Баку ) – достойного представителя азербайджанской композиторской школы, ученика великого Гара Гараева, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концерте примут участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижёр Фуад Ибрагимов), Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель – народная артистка Гюльбаджи Иманова) и хор Азербайджанской государственной детской филармонии (художественный руководитель – Диляра Алиева).

В этот вечер прозвучат произведения Леонида Вайнштейна.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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