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В Гяндже состоится цикл культурно-массовых мероприятий MEMİM под названием "Mədəniyyət rüzgarı"

Культура Материалы 4 апреля 2025 17:35 (UTC +04:00)
В Гяндже состоится цикл культурно-массовых мероприятий MEMİM под названием "Mədəniyyət rüzgarı"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Научно-методический и квалификационный центр культуры Министерства культуры (MEMİM) при поддержке Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры, с 8 по 12 апреля проведет в Гяндже цикл культурно-массовых мероприятий под названием "Mədəniyyət rüzgarı", сообщает Trend Life.

Цикл включает в себя мастер-классы, научные семинары, образовательные инфотуры, тренинги и т.д. Успешная реализация проектов MEMİM "Mədəniyyət rüzgarı" в Гяндже, а именно, мастер-классы по специальностям фортепиано и вокала для студенческо-педагогического состава детских музыкальных и художественных школ Гянджи и близлежащих регионов, научно-практический семинар "Воплощение национальных традиций в музыке", проекты "Друг мастера", "Театр из поколения в поколение", "Сохрани культурное наследие", а также тренинги для работников местных музеев и библиотек окажет положительное влияние на культурную среду города, говорится в сообщении.

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