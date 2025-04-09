В рамках проекта "Азербайджанский мугам" состоялся концерт исполнителей на народных инструментах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Азербайджанский мугам" состоялся концерт исполнителей на народных инструментах, сообщает Trend Life.

На первом концерте проекта были представлены выступления артистов, исполняющих на инструментах тар, кяманча и канон.

Этот проект направлен на сохранение и передачу исполнительских традиций. Концерты будут способствовать развитию инструментального исполнительства.

На вечере выступили известные исполнители, народные артисты Шафига Эйвазова, Малик Мансуров, заслуженные артисты Тарана Алиева, Чинара Муталлимова, Вюсал Искендерзаде, Алекпер Алекперов, лауреаты международных и республиканских конкурсов Айсу Садыгова, Арифа Иманова, Аяз Имранов, Эльнур Микаилов. Концерт был встречен большим интересом и аплодисментами зрителей.

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