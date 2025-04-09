Учреждена Гильдия кинокритиков и киноведов Азербайджана – представлен шорт-лист номинантов

БАКУ /Trend Life/ -В целях адекватного анализа и решения актуальных проблем, стоящих перед современным кинематографом Азербайджана, возникла необходимость в формировании профессионального сообщества кинокритиков, киноведов и киномедиа-экспертов, представляющих себя в медийном пространстве и социальных сетях.

По инициативе секретариата Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) принято решение о создании Гильдии кинокритиков и киноведов Азербайджана - специализированного института, нацеленного на развитие аналитической базы и поддержание высокого уровня профессионального дискурса в области киноискусства, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Кинокритика играет важную роль в формировании зрительской аудитории, способствуя развитию кинокультуры и укреплению вкусовых ориентиров. Киноведение же, как научно-теоретическая дисциплина, формирует аналитический подход к оценке кинопроцессов, выявлению новых тенденций и прогнозированию будущих трендов.

Учреждение Гильдия кинокритиков и киноведов Азербайджана станет важным шагом в решении существующих пробелов и развитии аналитической базы национального кинематографа. Гильдия будет принимать активное участие в поддержке кинопроизводства, а также в художественном развитии и продвижении национальной аудиовизуальной продукции.

На учредительном собрании, прошедшем в открытом формате, председателем Гильдии был избран Надир Бадалов, секретарями - Гаджи Сафаров и Айгюн Асланлы. В голосовании также приняли участие Алия Дадашова, Назрин Маху, Ильгар Гулиев, Ульви Мехти, Тогрул Аббасов, Шахла Амирли, Севиндж Эльсевер, Рамиль Алекбаров. Модерацию встречи обеспечили представители секретариата СКА - Олег Сафарлиев и Али Иса Джаббаров.

Ключевым вопросом повестки стало учреждение ежегодной медийной кинопремии Гильдии, которая будет присуждаться фильмам азербайджанского производства. К рассмотрению принимаются художественные и документальные фильмы, демонстрировавшиеся в кинотеатрах, на фестивалях, стриминговых платформах и в соцсетях. В рамках отборочного этапа экспертной комиссией было рассмотрено свыше 40 художественных, документальных и иных аудиовизуальных работ.

Ниже представлен шорт-лист номинантов.

В категории полнометражные игровые фильмы:

Номинация "Лучший сценарий"

"Дверь" - (авторы сценария Вюсал Ахмедзаде, Эмин Эфендиев, Алихан Раджабов)

"Встреча с небом" - (авторы сценария Орхан Мардан, Вюгар Гусейнов, Талыб Ахмедов)

"Встреча с небом" - (авторы сценария Орхан Мардан, Вьюгар Гусейнов, Талыб Ахмедов)

"Монолог одинокого человека" - (автор сценария: Эмин Эфендиев)

"Сарийя" - (автор сценария: Алихан Раджабов)

"Потерянный дневник" - (автор сценария: Садагат Керимова)

"21-е чудо" - (сценаристы: Эльчин Мурадов)

Номинация "Лучший режиссёр"

"Встреча с небом" - (режиссер: Руфат Шахбазов)

"Апатия-1" - (режиссер: Хикмет Рагимов)

"Дверь" - (режиссер Вюсал Ахмедзаде)

"Монолог одинокого человека" - (режиссер: Эмин Эфендиев)

"21-е чудо" - (режиссер: Шахин Гахраман)

"ФК "Карабах": через 30 сезонов" - (режиссер: Фуад Гулиев)

Номинация "Лучшая операторская работа"

"Встреча с небом" - (оператор-постановщик Шахмар Сафароглу)

"Апатия - 1" - (оператор-постановщик Гасан Асланов)

"Сарийя" - (оператор-постановщик Иман Иманов)

"21-е чудо" - (оператор: Шахмар Сафароглу)

"Тагиев: Нефть" - (оператор-постановщик Владимир Артемьев)

"Монолог одинокого человека" - (оператор-постановщик Даниэль Гулиев)

Номинация "Лучшее музыкальное решение"

"Апатия-1" - (композитор Афлатун Абдуллаев)

"Потерянный дневник" - (композитор Садагат Керимова)

"Встреча с небом" - (композитор Рухин Мамедов)

"21-е чудо" - (композитор Рустам Зейналлы)

"Тагиев: Нефть" - (композитор Этибар Асадлы)

"Монолог одинокого человека" - (композитор Азер Гаджиаскерли)

Номинация "Лучший кинохудожник"

"Монолог одинокого человека" - (художник-постановщик Ариф Нифтиев)

"Апатия-1" - (художник-потановщик Малаксима Мамедова)

"Тагиев: Нефть" - (художник-постановщик Сабухи Атабабаев)

"Встреча с небом" - (художник-постановщик Севда Гасымова)

"21-е чудо" - (художник-постановщик Вюгар Гурбанов)

"Серия" - (художник-постановщик Эльвин Алиев)

Номинация "Лучший актер"

"Дверь" - (Нурлан Рустамов)

"Апатия-1" – (Турал Бахыш)

"Монолог одинокого человека" – (Эльшан Аскеров, Махир Дервиш)

"Встреча с небом" - (Талех Юзбеков)

"Актёр" – (Самими Фархад)

"Потерянный дневник" – (Мазахир Салимов, Эдгар Амрахов, Амиль Мехтиев, Анар Ахмедов и другие)

Номинация "Лучшая актриса"

"21-е чудо" – (Кямаля Пириева)

"Потерянный дневник" – (Зафина Мирзабекова, Элеонора Абдуллаева, Лейла Сайдумова, Рахиля Омарова и другие)

"Встреча с небом" - (Кямаля Пириева)

"Апатия-1" – (Шахла Алигызы)

"Сарийя" - (Назы Гейдарова)

"Хозу няня" - (Земфира Абдулсамедова)

Номинация "Лучший фильм"

"ФК "Карабах": 30 сезонов в пути"

"Дверь"

"Встреча с небом"

"Апатия-1"

"Актер"

"Монолог одинокого человека"

Номинация "Лучший короткометражный игровой фильм"

"Колодец" (режиссер Руфат Рей)

"Далеко" (режиссер Даниэль Гулиев)

"Лента" (режиссер Мирвюгар Абдулов)

"Красный цвет второй планеты" (режиссер Азер Гулиев)

"У тишины нет крыльев" (режиссер Заур Мухтаров)

"Сосновая роща" (режиссер Илькин Умаров)

Номинация "Лучший короткометражный документальный фильм"

"Бездомная луна" (режиссер Атанур Набиева)

"Новруз-намэ" (режиссер Эртуран Наджафи Гол)

"Приус-таксист" (режиссер Эмиль Али)

"Божья рука спасения" (режиссер Бабек Аббасзаде)

"Дом моего деда" (режиссер Лейла Ганбарли)

"Pov memory" (режиссер Игорь Смола)

Имена победителей будут объявлены на сайте Aki.az в ближайшие время.

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