Как раньше было летом в Баку - путешествие в прошлое (ФОТО)

13 июля 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life совершить путешествие в прошлое нашей прекрасной столицы, а именно, как выглядел Баку летом в 50-80-е годы.

Баку всегда был по-настоящему добрым городом, со свойственной только ему архитектурой, улицами дворами. А с годами стали еще краше и величественнее. И лишь время разделяет прошлое и настоящее…А еще…Это было время, когда дети не просиживали часами за смартфонами и компьютерами, а играли во дворе в прятки или догонялки (гизленпадж, гашды-тутду), семь палочек или семь стеклышек (йедди тахта, йедди шюше), лапту или прыжки друг через друга (энзели), казаки-разбойники или городки, устраивали соревнования на самодельных санках с подшипниками. И с большим нетерпением ждали – когда же появится усатый дядя в белом халате, с передвижной тележкой, и будет кричать «Марожжна! Марожжна!». Причем, вместе с мороженым всегда выпрашивали сухой лед. А самый вкусный квас или пиво обязательно продавался в перевозных бочках. Это было время, когда мыли, сушили и взбивали шерсть, крышками от кастрюль и шваброй босиком мыли ковры. А не прибегали к услугам различных компаний. Это было время, когда молодежь с большим азартом ждала футбольных игр «Нефтчи», собиралась в парках и рассказывала друг другу о книжных и музыкальных новинках, менялась книгами, пластинками и кассетами. А по вечерам собирались в уютных дворах или чайхане, играли в нарды или домино, карты или лото, в которую даже «бились» семьями. А влюбленные пары вместе ходили на Бульвар, в кинотеатры, концерты в Филармонию или Зеленый театр. Это было время, когда на пляж в Говсаны, Шихово или Бильгя ездили не на иномарках, а в переполненных автобусах или даже в кузове грузовиков. А школьные каникулы дети проводили в пионерлагерях, и лето всегда оставалось в памяти яркими воспоминаниями…

(Автор: Вугар Иманов)

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