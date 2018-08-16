Названы продукты, предотвращающие рак

16 августа 2018 10:45 (UTC+04:00)

Химические вещества, содержащиеся в капусте и брокколи, могут помочь сохранить здоровое состояние ЖКТ и предотвратить рак толстой кашки. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает MedicalXpress.

Британские ученые провели исследование и проследили влияние на организм грызунов индол-3-карбинола, который вырабатывается при употреблении в пищу растений рода Brassica. Выяснилось, что это соединение активизирует белок, называемый арильным углеводородным рецептором.

Специалисты отмечают, что дефицит данного белка приводит к воспалению кишечника и онкологическим заболеваниям, поскольку без этого соединения не происходит формирование клеток, которые усваивают питательные вещества или вырабатывают защитный секрет. Однако при переходе на "капустную диету" эпителий восстанавливается, работа кишечника приходит в норму, а риск появления злокачественных образований существенно снижается.

По мнению ученых, результаты исследований свидетельствуют о пользе диеты, богатой овощами, и подтверждает непосредственную связь между раком толстой кишки и неправильным питанием.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые открыли молекулу, убивающую наиболее агрессивную форму рака мозга
Другие страны 07:10
Ученые рассказали, что голубой свет от экрана смартфона вызывает потерю зрения
Интересное 10 августа 10:04
Более 2 тыс. ученых соберутся на ассамблее комитета по космическим исследованиям в США
В мире 15 июля 03:23
Ученые открыли микробов, способных жить в "соленых ручьях" Марса
В мире 6 июля 19:07
Ученые выяснили, почему водители засыпают за рулем
Культура 6 июля 09:34
Женщины-трудоголики наиболее подвержены диабету
Интересное 5 июля 10:10
Лента новостей
В Азербайджане выросло производство нефтепродуктов
Энергетика 11:04
В Азербайджане 700 баллов набрало рекордное число абитуриентов
Общество 11:03
Началась регистрация абитуриентов, поступивших в вузы Азербайджана
Общество 10:57
Утвержден новый состав коллегии минсельхоза Азербайджана
Общество 10:49
Проект модернизации Шымкентского НПЗ в Казахстане перешёл в завершающую стадию
Энергетика 10:48
Экономика Азербайджана выросла на 0,2%
Бизнес 10:42
В Азербайджане незначительно выросла добыча нефти
Энергетика 10:33
Почему колебания курса лиры не окажут ощутимого влияния на турецкие активы SOCAR?
Энергетика 10:32
Азербайджан увеличил объем производства металлопродукции
Бизнес 10:30