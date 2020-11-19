Флаг Азербайджана на входе в древнюю Азыхскую пещеру - факты из истории (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В соцсети распространилось видео, которым поделился азербайджанский военнослужащий с освобожденной от армянской оккупации территории Азыхской пещеры, сообщает Trend Life.

Комментируя видео, военнослужащие говорят, что армяне проводили в пещере "ремонтные работы".

В результате деоккупации азербайджанских территорий выявлены очередные факты армянского вандализма. Азыхская пещера фактически заминирована, чтобы нанести вред Азербайджану и тем, кто попытается проводить там исследования. Подобная ситуация складывается и с другими памятниками, отметил ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук АР, доктор философии по истории, доцент Мубариз Агаларлы.

Азыхская пещера (азерб. Azıx mağarası) - комплекс из шести пещер у села Азых, расположенный на левом берегу реки Гуручай в Ходжавендском районе, к северо-западу от города Физули, на высоте 1400 м над уровнем моря. Площадь Азыхской пещеры – 800 кв. км. Пещера размещена в лесу. Азых имеет 7 выходов в разные стороны.

Палеонтологическая стоянка в Азыхской пещере была обнаружена в 1960 году выдающимся археологом и доктором исторических наук, профессором Мамедали Гусейновым. Во время исследований в 1968 году в Азыхской пещере была найдена нижняя челюсть пренеандертальца – азыхантропа, жившего в ашельский период а. В ходе исследования выяснилось, что азыхантроп (так назвали этого человека) жил здесь 350-400 тысяч лет тому назад. Это было выдающееся научное открытие, так как в истории мировой археологии подобного рода находка являлась пятой по счету. Она имеет очень большое сходство с палеоантропологическими находками со стоянки Тотавель на юго-западе Франции. Это обстоятельство позволило антропологам впервые сделать вывод о существовании обширной области обитания пренеандертальцев на территории Европы. Во время раскопок был обнаружен культурный пласт толщиной 10-14 метров, два мустьерских (ассоциируемых с неандертальцами) и два ашельских . Верхний ашельский слой содержит рубила, грубые скребла, остроконечники, нижний слой более архаичен. В нём найдены грубые рубила, чопперы и галечные орудия. В нем найдено более 3 тысяч каменных орудий труда и более 30 тысяч окаменелых костей животных. В процессе раскопок было выявлено 10 культурных слоев, которые свидетельствуют о том, что первобытные люди жили здесь в течение длительного периода. Населявшие пещеру люди занимались собирательством, охотой и рыболовством.

В течение многолетних исследований в пещере были также обнаружены первобытные орудия труда. Кроме них, в Азыхской пещере были обнаружены кости доисторических животных - пещерных медведей, саблезубых тигров и других. Было доказано, что средний палеолит охватывал 140-150 тысячелетий. В пещере обнаружены также очаги, свидетельствующие о том, что в эпоху каменного века люди пользовались огнем. Свидетельство поклонения огню можно найти и на наскальных рисунках. Поклонение огню с отдаленных времен сказалось и на культуре и быте азербайджанского народа.

В течение двадцати лет в зоне входа в пещеру Азых во время раскопок вскрыты 10 разновременных слоев древнего палеолита, общая толщина которых достигает 14 метров. В этих слоях зафиксированы последовательно все периоды древнего палеолита: галечная культура, ранний ашель, средний ашель, поздний ашель и мустье. Самые нижние слои пещеры Азых вмещают примитивные каменные орудия так называемой галечной культуры и имеют свою типологическую особенность, что дало основание выделить их под названием “гуручайской культуры”.

(Автор: Вугар Иманов)