Ичеришехер, бульвар и азербайджанские национальные инструменты – Как сын Жан-Клода Ван Дамма проводит время в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сын звезды Голливуда Жан-Клода Ван Дамма - актер и продюсер Кристофер Ван Варенберг находится в столице Азербайджана, сообщает Trend Life.

Напомним, что Кристофер Ван Варенберг женат на азербайджанской пианистке, лауреате международных конкурсов Суаде Гаджизаде.

Суада Гаджизаде и Кристофер Ван Варенберг в stories на своих страницах в Instagram делятся фотографиями и видеороликами, сделанными в ходе визита.

Судя по публикациям в социальной сети, Кристофер Ван Варенберг совершил прогулку по древней части столицы Азербайджана - Ичеришехер, Бакинскому Приморскому бульвару, посетил ресторан национальной кухни, где послушал азербайджанскую музыку, и даже попытался сыграть несколько аккордов на азербайджанских национальных инструментах.

Напомним, что Кристофер Ван Варенберг и Суада Гаджизаде поженились в июне 2021 года в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.

Кристофер Ван Варенберг родился 20 мая 1987 года в Лос-Анджелесе в семье Жан-Клода Ван Дамма и Глэдис Португез. Его сестра Бьянка также является актрисой. Первое появление Кристофера в кино состоялось в 1992 году: он сыграл эпизодическую роль юного Люка Деверо в фантастическом боевике "Универсальный солдат". Впоследствии снялся в 15 картинах.

Суада Гаджизаде родилась 24 октября 1999 года в Баку. Выступала в ансамбле Детской филармонии под управлением народного артиста Азербайджана Огтая Зульфугарова. Выпускница Детской музыкальной школы №16 (класс фортепиано Афы Фигаровой, одной из учениц Гара Гараева), Бакинского Европейского лицея. Принимала участие в концертах с государственными симфоническими и камерными оркестрами, является активной участницей культурных проектов.