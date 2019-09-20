Московские парни для Баку: Многие не верят - от инструментов не отходит никаких проводов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 10 по 20 октября в Баку состоится третий Международный театральный фестиваль M.A.P. Одним из особых гостей фестиваля станет крупнейший частный театр России - театр «Ателье» (продюсерская компания «Независимый театральный проект»), создатель и руководитель которого, продюсер Эльшан Мамедов, сам родом из Баку, добился несомненного успеха в России и международного признания. В беседе с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева Эльшан Мамедов рассказал о своём театре и об уникальном музыкальном проекте, который и представит на фестивале в Баку.

– Совсем скоро ваш театр примет участие в бакинском фестивале M.A.P. Как вы получили это приглашение, с какими чувствами ждёте поездку?

– Художественный руководитель M.A.P. Кямран Шахмардан любит и ценит наш проект «MoscowBoys» и потому пригласил нас. Это будет очень ответственное выступление: Баку – мой родной город, к тому же, мы будем работать на сцене Азербайджанского национального театра – это главный театр страны. Азербайджан – очень музыкальная страна, тем важнее для меня привезти на фестиваль в Баку именно музыкальный спектакль, – мне кажется, что там он будет оценен, как нигде. В Азербайджане великая музыкальная культура – и классическая, и симфоническая, и национальная, и даже джазовая. Культ музыки пронизывает всё. Очень хочется, чтобы на спектакль пришли те, кто сможет оценить вложенный в него труд.

– Постановка «MoscowBoys», с которой вы приедете в Баку, полностью отражает концепцию фестиваля M.A.P. – сочетает в себе различные формы искусства: живая музыка, танцы, акробатика, пантомима, актёрская игра, степ и даже ролики…

– Действительно, наш спектакль прекрасно укладывается в концепцию бакинского фестиваля, в программе которого соседствуют «Дядя Ваня» Льва Додина и наши «MoscowBoys». Это и есть концепция M.A.P. – театр должен быть разножанровым, без границ. Выдающийся музыкант с огромным опытом Полад Бюльбюльоглу, когда посетил премьеру «MoscowBoys» в московской «Геликон-опере», был поражён тем, что ребята играют вживую, а не под фонограмму. Многие люди, в том числе музыканты классической школы, просто не верят, что такое возможно. Специалистов смущает, в частности, то, что от инструментов наших исполнителей не отходит никаких проводов. Секрет прост: один подмосковный «Кулибин» придумал для нас маленькие звукосниматели, которые идеально передают звук на пульт. Этот пульт может менять звучание инструментов, и в тот момент, когда ребята начинают играть, к примеру, «битлов», наш звукорежиссёр делает так, что скрипка начинает звучать, как гитара. Но играют-то они сами!

– Ваш уникальный проект, который увидят зрители в Баку, родился в сотрудничестве с хореографом и режиссёром Игорем Оршуляком. Расскажите, пожалуйста, как сложилось это сотрудничество.

– Мы с Игорем знакомы очень давно, и я горжусь тем, что привёл его в театр в качестве хореографа в 2002 году. Мы выпускали один из наших главных спектаклей «Ladies’Night. Только для женщин», и я пригласил Игоря ставить финальное шоу. Уже после первых репетиций стало ясно, что у него абсолютно режиссёрское мышление. Это важно, поскольку не каждый хореограф одарён режиссёрски. Поэтому, когда я решился создать ни на что не похожий музыкальный коллектив, кандидатура Игоря на пост руководителя не вызывала сомнений. Ведь он может работать и как хореограф, и как педагог, и как режиссёр. Сейчас Игорь Оршуляк – один из топовых хореографов страны, не первый год работает в команде Александра Жулина в «Ледниковом периоде», в постановочной группе шоу Татьяны Навки, с танцами в его хореографии многие фигуристы становятся чемпионами.

– Вам уже доводилось бывать в Баку со своим спектаклем. Чем запомнилась вам та поездка? Представлять свою работу на родине было волнительно? Как бакинские театралы приняли вашу постановку?

– По приглашению Фонда Гейдара Алиева в 2017 году мы ездили в Баку со спектаклем «Имя». К нам пришла та самая избранная бакинская публика, которая и делает славу этому городу. Играли в Центре Гейдара Алиева – это шедевр архитектуры, одна из последних работ великой Захи Хадид. В зале невероятная акустика, но он, скорее, концертный, чем театральный. Так получилось, что мы были первыми, кто сыграл там драматический спектакль. Мы сильно волновались, но, когда актёры вышли на сцену, именно публика помогла им «выдержать удар», достойно представить спектакль. Это ещё раз подтвердило мне то, что я знал с детства, – публика в Баку очень чуткая, она умеет искренне принимать и поддерживать. Например, ещё в советское время в Баку на большие гастроли приезжал театр «Современник». И до сих пор Галина Борисовна Волчек с восторгом вспоминает, как незабываемо принимал их Гейдар Алиевич! Она помнит даже вкус винограда, которым он их угощал. В Баку поход в театр – это до сих пор событие: стоит лишь понаблюдать в фойе перед спектаклем, как одеты женщины. Хорошо, что теперь появился фестиваля M.A.P., и таких событий у бакинской публики стало больше. Важно, что в программе фестиваля спектакли не только классической формы, как наш «MoscowBoys», например.

– Насколько известно, для спектакля в Баку вы готовите сюрприз из произведений азербайджанских композиторов. Это так? Можете ли намекнуть, чем особенным удивите азербайджанских зрителей?

– Да, в спектакле прозвучит и азербайджанская музыка. Не буду рассказывать подробно – это будет сюрприз.

– Сколько спектаклей сейчас в репертуаре вашего театра? Каких новых проектов ждать зрителям?

– В нашем текущем репертуаре всегда семь-восемь спектаклей. Недавно мы выпустили три абсолютно разных спектакля. Первый – «Трактирщица» по пьесе Карло Гольдони в постановке Виктора Шамирова с замечательным актёрским составом. Это яркий площадной спектакль, который я очень люблю. Причём это второе наше прочтение данного спектакля, первое было в 2002 году. Кроме того, мы выпустили спектакль «Love Letters» в постановке литовского режиссёра Дэйнюса Казлаускаса, который я считаю одним из моих прозрений. На мой взгляд, это одна из лучших американских пьес про любовь. Даже актёры – Гоша Куценко и Катя Климова – не верили, что пьеса в письмах сегодня может привлечь зрителя. Сейчас на этот спектакль очень сложно попасть. Даже люди, совершенно не имеющие отношения к театру, приходят на него во второй раз. А третья премьера в нашем репертуаре – новая версия «Ladies’Night», совершенно новый взгляд на ту же пьесу только через 15 лет. Сейчас я снова думаю над перспективными проектами для нового сезона. Очень хочу сделать спектакль с невероятно талантливой Светой Ходченковой, которая в театре вообще играла только у нас, с Катей Климовой, которая выросла в крупную актрису. Хочется дальше работать с Гошей Куценко, Костей Юшкевичем и придумать что-то для них... Хотя, конечно, на актёрах я обычно не зацикливаюсь, – я читаю пьесы, и если на что-то «западаю», начинаю придумывать, как эту историю можно сделать.

– Вы выросли в Баку, учились в Москве, а с гастролями объездили полмира. Какое место в вашей жизни сейчас занимает Азербайджан?

– Я уехал из Баку в 17 лет, сразу после окончания школы, и прекрасно ощущаю себя в Москве. Но когда приезжаю, например, в Лондон, прихожу в музей Виктории и Альберта и вижу накрытый пуленепробиваемым стеклом один из самых знаменитых и больших ковров в мире – великолепный азербайджанский «Шейх Сафи» (его ещё называют «Ардебильским ковром»), – то тут же начинаю остро чувствовать свои корни. Я считаю, что Азербайджан – страна великой культуры, и мне хочется, чтобы эта культура была признана.

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