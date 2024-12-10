Британский певец Фредерик Феррьер представил мугам "Баяты-Шираз" в ритме и поделился впечатлениями (ВИДЕО, эксклюзив)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный британский певец Фредерик Феррьер (Fredrik Ferrier) представил азербайджанский мугам "Баяты-Шираз" в новой аранжировке, в ритмичном формате, сообщила Trend Life из Лондона писательница, наша соотечественница Шах Селими Тюркай, выпускница Азербайджанского государственного экономического университета и Лондонского университета королевы Марии.

Феррьер наполовину англичанин, наполовину исландец. Сейчас живет в Лондоне, выступал в ряде стран. Певец также играет на пианино, скрипке, является диджеем и создает музыку.



"Я помню, как впервые услышал "Баяты-Шираз" на YouTube, и он меня заворожил. Этот завораживающий голос звучал так, будто он из другого мира. Я не знал, о чем он пел, но мне это и не нужно было. Эмоции - это универсальный язык, и он говорил прямо с моей душой. Я слушал трек на повторе, чувствуя себя обязанным что-то с ним создать, хотя на тот момент не знал, что именно. Позже я узнал, что голос принадлежал 12-летнему мальчику по имени Таджир Шахмалыоглу. Я не мог поверить в силу и эмоции, которые он передавал в столь юном возрасте!", - поделился впечатлениями Ф.Феррьер.



По его словам, как певец, он всегда тянется к тональности и технике других голосов, и голос Таджира его заворожил.

"Тем вечером я решил поэкспериментировать с треком на своем ноутбуке, используя извлеченный звуковой файл. Очень быстро нашел несколько сэмплов и ударных, которые дополняли голос. Я хотел создать что-то с более медленным темпом и мощным ощущением. Как только добавил барабаны и басовую линию, у меня сразу же пошли мурашки по коже. Я был так вдохновлен, что работал над треком до 7 утра. Я не мог остановиться, а когда закончил, то все равно не мог уснуть - этот голос оставался со мной, преследуя меня…", - отметил музыкант.

Певец также стал изучать материалы об истории и культуре Азербайджана.

"Я посетил Баку несколько раз и был в полном восторге. Архитектура, люди, еда - все это прекрасно. По сей день я не думаю, что когда-либо ел столько хлеба! Я даже посетил хамам, что тоже было потрясающе. А выпустить этот ремикс "Баяты-Шираз" было честью. Сначала я не знал, каковы мои намерения - я певец, а не штатный диджей, - но иногда, когда приходит вдохновение, нужно действовать, не раздумывая. Я так рад, что азербайджанцам понравилась моя работа, судя по откликам в соцсетях. Это мой способ отблагодарить за прекрасное время, проведенное в Баку. И, конечно, я должен добавить, что мы получили полное разрешение от Таджира на выпуск трека, так что нет никаких проблем с авторскими правами. Надеюсь, что трек понравится и вам", - отметил музыкант, запланировав съемки клипа на эту композицию в Баку.

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