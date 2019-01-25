Ройа Айхан и Мири Юсиф проведут романтический вечер в Elektra Events Hall (ВИДЕО)

25 января 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Elektra Events Hall, 14 февраля в 20.00, пройдет концерт звезд отечественной эстрады - заслуженной артистки Азербайджана Ройи Айхан и исполнителя Мири Юсифа, организованный BOOM GROUP, сообщает Trend Life.

Концерт посвящен Дню всех влюбленных, самому романтичному празднику, который отмечают в большинстве стран мира 14 февраля - в этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət и онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: +99470 8451445.

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