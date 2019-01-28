Гильдия киноактеров США назвала лучших актеров 2018 года

Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме "Жена", и Рами Малек, сыгравший Фреди Меркьюри в "Богемской рапсодии", получили премии Гильдии киноактеров США за лучшую роль, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщается в Twitter ассоциации.

Получатели приза Гильдии киноактеров нередко становятся обладателями "Оскаров" за актерское мастерство, поскольку многие ее члены входят в число киноакадемиков, которым предстоит в феврале назвать лауреатов.

Конкуренцию Клоуз составили Леди Гага ("Звезда родилась"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Эмили Блант ("Мэри Поппинс возвращается") и Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?").

На звание "Лучший актер" были номинированы также Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Кристиан Бейл ("Власть"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга") и Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец").

Премии за лучшую роль второго плана получили Махершала Али из "Зеленой книги" и Эмили Блант, сыгравшая в "Тихом месте".

За лучшую женскую роль второго плана также боролись Эми Адамс ("Власть"), Марго Робби ("Две королевы"), Эмма Стоун и Рэйчел Вайс (обе в "Фаворитке").

На премию за лучшую мужскую роли второго плана были также номинированы Тимоти Шаламе ("Красивый мальчик"), Адам Драйвер ("Черный клановец"), Сэм Эллиотт ("Звезда родилась") и Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?").

Очередная, 25-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

SAG (Screen Actors Guild) объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Award вручается с 1995 года. Победители, которые определяются в 15 номинациях за роли в кинофильмах и телевизионных работы, получают бронзовую статуэтку, изображающую актера, держащего в руке маску.

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