40-я параллель музыканта из США в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Elektra Events Hall 20 ноября в 19.00 пройдет концерт популярного среди молодежи музыканта и репера Орхана Зейналлы под названием "40-я параллель" по одноимённому хиту, посвященному детям и родителям, сообщает Trend Life. 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, установленного ООН с 1954 года.

Орхан Зейналлы, на протяжении многих лет проживающий в США, спустя шесть лет вновь выступит в родном городе. Он автор таких хитов как “Hekayəm”, “40-cı paralel”, “Mavi qızılgüllər”, “Karusel”, “Yadımda deyilsən”, “Bəlkə də nə vaxtsa”.

"За шесть лет 21 новая песня и 7 клипов и, наконец, долгожданный сольный концерт в Баку, посвященный 15-летию моей творческой деятельности. Жду всех на своем вечере, который обязательно останется в памяти яркими красками", - отметил Орхан Зейналлы.

Напомним, что Орхан Зейналлы - экс-солист группы HOST, который в составе группы на протяжении пяти лет принял участие в более пятидесяти концертах и записи около ста композиций.