Впервые в Баку состоится концерт турецкой звезды Gazapizm

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, в Elektra Events Hall в 20.00, состоится концерт турецкой звезды рэпа Анила Акара, известного под псевдонимом Gazapizm, сообщает Trend Life. Музыкант выступит с сольной программой в честь первого дня рождения Radio TMB 100.5 FM.

Gazapizm начал заниматься турецкой хип-хоп музыкой в 2003 году, а в 2012 году основал Argo Izmir. В 2014 году выпустил альбом "Yeraltı Edebiyatı". Он привлек внимание своими уличными музыкальными композициями. В 2016 году выпустил свой второй студийный альбом "Bir Gün Her Şey". Позже записал музыкальные клипы на песни "Gece Sabahın" и "Memleketsiz" в Измире. Его песня "Heyecanı Yok" была включена в саундтрек к известному турецкому телесериалу "Çukur". Эта композиция стала хитом, в 2018 году на нее снят клип, объявлена песней года в конкурсе Altın Kelebek. Позже вместе с Cem Adrian записали песню "Kalbim Çukurda" для того же сериала. А песня "Unutulacak Dünler" стала одной из самых популярных 2020 года в Турции.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/gazapizm-new/75109

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