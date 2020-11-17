Как собаки растерзали армянскую тряпку, или Армяне - крестокрады, красильщики ослов, попрошайки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальных сетях распространилось видео, в котором собаки растерзали армянскую тряпку, так называемый "флаг НКР". Уже и собакам надоели эти сепаратисты. Да и как не надоесть, ведь разумным существам стало обидно, что их сравнили с армянскими агрессорами, когда в обиходе всего Азербайджанского народа теперь стало модным "iti qovan kimi" (гоним как псов).

Наблюдая за тем, что творят армяне, уезжающие из освобождённых городов Азербайджана, когда они сжигают дома, школы, вырубают деревья, поджигают леса, убивают животных и домашний скот (даже ослов), и даже уничтожают древний албанский христианский монастырский комплекс в Кельбаджаре, невольно вспомнилась история из прошлого…

В марте 1940 года Красная армия, в ходе финско-советской войны, входила в Выборг. Жители Выборга, финны, начали покидать свои дома. Среди них была и пожилая пара. Собрав утварь, супруги вышли из дома, чтобы уехать в глубь страны. Во дворе супруга попросила мужа подождать пару минут, нарвала цветов в саду, вошла в дом и поставила вазу с цветами на стол в гостиной. Муж спросил, почему она это сделала? Ведь они навсегда покидают дом. Супруга ответила: "Они войдут в дом. Я хочу, чтобы они знали - здесь жили Люди".

Вот именно, люди.Свою нелюдскую сущность армяне демонстрируют испокон веков. Террористическая деятельность в различных странах мира, Ходжалинский геноцид 1992 года, недавние бомбардировки мирных городов Гянджи, Барды, Тертера, Нафтлана и т.д., приведшие к многочисленным жертвам.

А почему армяне - такие? Известно, что характер этноса формируется на генетическом уровне, на протяжении всей истории его существования. Поэтому давайте пролистаем историю и расскажем читателям об этом этносе на основе источников и из уст самих армянских историков, исследователей и журналистов.

То, что нынешние армяне – это конгломерат разных народов и верований, подробно изложено в специальном исследовании армянского ученого Карины Григорян, "Грани идентичности. Социокультурное пограничье как фактор формирования этнического самосознания (на примере субэтнических групп армян)" (Москва, 2006 год). Григорьян описывает следующие субэтнические группы современных армян – хемшилы, цыгане-армяне (боша, лом), тумбульцы, донские армяне, амшенские армяне, эдессийцы, армяне-католики, армяне-греки, армяне-черкесогаи (эрмелы), армяне-зоки, ираноязычные армяне.

Среди них особо выделяются тумбульцы - родом из Малой Азии, получили известность по топониму Тумбул. Тумбульца можно встретить в Индии, Афганистане, Сирии, России и т.д. Тумбульцы получили нелестные прозвища – "крестокрады", "душители старух", "красильщики ослов", "армяне-дервиши". Они занимались мошенничеством, разбоем, изготовлением фальшивых монет, перепродажей золота, кражей церковного имущества. Для этих целей тумбульцы умело входили в доверие, искусно выдавая себя то за мусульман, то за христиан. Они жили подаянием, под личиной "страдальцев " даже обходили священные для мусульман города Мекку, Медину, Кербелу, где, переодевшись в "правоверных странников", просили милостыню. А в Иерусалиме они становились "православными монахами" и также просили подаяние.

Этнограф Егор Мелешко в очерке "Тумбульцы" (газета "Кавказ", 1854 г., № 29) задается вопросом: почему ученые-арменисты пишут "Историю армянского народа", то есть историю этноса, а не "Историю Армении", то есть территории проживания народа?

"Несмотря на то, что российское правительство запретило выдавать тумбульцам паспорта и выпускать их из Закавказья, они обманным путем (часто под видом греческих священников) проникали вглубь страны. Некоторые по подложным документам поступали на службу в церкви, за определенное вознаграждение незаконно освящали дома, крестили детей, хоронили мертвых, собирали пожертвования для каких-то иерусалимских монастырей, крали церковные ценности".

В историческом романе Акопа Мелика-Акопяна (Раффи) "Дневник крестокрада" (1890 г.). точно передаются мифические и исторические особенности жизни крестокрадов. Они всегда уезжали на заработки в далекие страны и пропадали там на многие годы. Некоторые приезжали на родину через 4-5 лет, другие – через 15-20, а многие так и не возвращались.

Этнограф Степан Зелинский в очерке "Три магала: Нахичеванский, Ордубадский и Даралагезский" ("Сборник сведений о Кавказе", том VII. Тифлис, 1880 г.) прямо указывает на связь тумбульцев со златоделием: "Они издавна, еще в Персии, умели ловко надувать людей. Говорят, что эта наклонность развилась в них вследствие того, что почти все они были золотых дел мастера... Многие занимались чеканкою турецких и персидских золотых и серебряных монет, но с большею примесью лигатуры (примесь меди или олова к золоту и серебру), что давало им довольно много прибыли (фальшивомонетчество)".

Русский исследователь Константин Никитин в статье "Город Нахичевань и Нахичеванский уезд" ("Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа", выпуск 2-й. Тифлис, 1882 г.) пишет: "Непривычный к сельским занятиям, тумбулец, живет темными средствами, на чужой счет, подаяниями и милостынью. Он скитается десятки лет далеко от родины, приходит домой только на зиму и уходит опять раннею весною. Зиму тумбулец не любит потому, что приходится сидеть дома за дымным камином. Его убивает тоска не по родине, а по чужим землям. Зато с раннею весною он идет на промыслы и добывает себе кусок хлеба не совсем позволительными средствами".

Армянский историк Артур Акопян пишет: Про крестокрадов ходило много легенд и за ними стояло много мистики. Считалось, что они могут переодеться в кого-угодно, говорят на любом языке и даже понимают язык птиц и животных, имели особый язык жестов. Их считали колдунами, потому и называли "дервишами", так как мусульманские монахи армянами считались чернокнижниками.

После долгих странствий, от 5 до 20 лет, крестокрады возвращались домой с немалым "заработком". У тумбульцев были большие дома, европейская посуда, шали из Индии и ковры из Ирана. Драгоценности и золото и вовсе имели особое значение для них.



Отсюда и выстраивается предположение, что армяне-дервиши являются сословной группой армянского народа и произошли из класса ювелиров...

Русские исследователи упоминали, что крестокрады, действительно были мастерами по золоту и умели чеканить турецкие и персидские монеты, однако, примешивая туда лигатуры, что давало больше заработка. Это и были первые хитрости тумбульцев: вместо золотых монет они обменивались медными, а также продавали христианам перламутровые крестики в разы дороже…".

Вот так на протяжении истории и формировался армянский этнос. И тумбульцы лишь одна из ее грязных сторон...

(Автор: Вугар Иманов)