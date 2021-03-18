Скончался 42-летний актер и телеведущий Рамиз Гусейнзаде

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 42 году жизни скоропостижно скончался азербайджанский актер, телеведущий и продюсер Рамиз Гусейнзаде, сообщили Trend Life из близкого окружения. По предварительной версии, смерть наступила в результате геморрагического инсульта (кровоизлияние в мозг).

Рамиз Гусейнзаде родился 1979 года в Сумгайыте. Работал на Space TV, Azad Azerbaycan TV, работал в проектах "Tək səbir", "Arı şou", "Taksi", основатель и руководитель Arı production и Ari TV, принимал участие в различных юмористических проектах, снимался в фильмах и сериалах, был организатором ряда концертов отечественных и зарубежных исполнителей. Позавчера, 16 марта, на своей странице в Facebook анонсировал выход новой детской передачи "Ballı Bala"... У него осталось трое детей.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)